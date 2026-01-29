鉄道通関地で税関検査を待つ輸出入車。（重慶＝新華社配信）【新華社重慶1月29日】中国重慶市の重慶税関は、市政府がこのほど開いた記者説明会で、同市の2025年の貿易額が前年比12.0％増の8006億8千万元（1元＝約22円）だったと明らかにした。２４日、ラオス産バナナを積み、重慶果園港に到着したトレーラー。（重慶＝新華社配信）同税関の陳海（ちん・かい）報道官によると、25年の輸出額は前年比10.2％増の5587億3千万元で、