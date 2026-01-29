【メルボルン共同】テニスの全豪オープン車いすの部は29日、メルボルンで行われ、シングルス準々決勝は男子の第2シードで19歳の小田凱人（東海理化）と女子第1シードの上地結衣（三井住友銀行）が勝って、準決勝に進んだ。大谷桃子（かんぽ生命）は敗れた。ダブルス準決勝は男子の小田、グスタボ・フェルナンデス（アルゼンチン）組と、女子の上地、朱珍珍（中国）組が勝って決勝に進出した。田中愛美（長谷工コーポレーション