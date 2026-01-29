今年の日本代表に選ばれ記者会見するバドミントン女子ダブルスの松本麻佑＝29日、東京都新宿区日本バドミントン協会は29日、今年の日本代表を発表し、ダブルスは女子の福島由紀（岐阜Bluvic）松本麻佑（ほねごり）組らが名を連ねた。東京都内で記者会見した松本は「直近の目標は明確にはないが、一大会一大会で頑張っていきたい」と意気込んだ。シングルスの女子は昨年の世界選手権を制した山口茜（再春館製薬所）や19歳の宮崎