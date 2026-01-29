お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。お笑いタレントの友近（52）、渡辺直美（38）との3ショットが反響を呼んでいる。近藤は「2月5日（木）のアメトーークは『渡辺直美大好き芸人』」と告知。自身の出演を「大好きすぎるよメンバー入り嬉しいなぁ」と喜んだ。そして「知らなかった話もいっぱいでわらったわらった！ぜひご覧ください！！」と、3ショットをアップ。ハッ