白い泡が出ているのが見つかったマンホールを調査する米軍関係者＝29日午後、沖縄県宜野湾市29日午前11時45分ごろ、沖縄県宜野湾市伊佐1丁目の住宅街のマンホールから白い泡が出ているのを、パトロール中の宜野湾署員が見つけた。市によると、マンホール下の下水道は近くの米軍普天間飛行場につながっている。2020年には基地から有機フッ素化合物（PFAS）を含む泡消火剤が流出し、住宅地に白い泡が舞ったことがあり、市が原因を