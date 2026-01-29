去年、埼玉県秩父市で自分が経営する民宿に放火し、建物を全焼させたとして83歳の男が逮捕されました。警察は保険金目的の可能性もあるとみて調べています。警察によりますと、深田勝文容疑者は去年9月、自分が経営する秩父市の「民宿はまだ」に火をつけ、建物を全焼させた疑いがもたれています。当時、民宿は改装工事中だったとみられ、この火事でケガをした人はいませんでした。現場近くの防犯カメラには火災が発生する直前深田