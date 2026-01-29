歌手の氷川きよし（48）が29日に自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「劇場公演、前列のお席氷川シートから完売したそうです。すごい。かぶりつきでご覧ください。笑ありがとうございます」と書きだした氷川。稽古中のオフショットをアップした。「一ヶ月間毎日、頭の中は今回のお芝居白雲の城のことで頭がいっぱいでした。台本片手に毎日を生きていよいよだなあとワクワクドキドキ緊張しています」とコメ