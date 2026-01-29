【ニューヨーク＝木瀬武】米電気自動車（ＥＶ）大手テスラは２８日、高級ＥＶ２車種の生産を近く停止し、人型ロボットの生産を始めると明らかにした。経営資源をＥＶから自動運転タクシーや人型ロボットの開発に振り向ける。同日の決算説明会でイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）が明らかにした。６月までに米カリフォルニア州の工場で、高級セダン「モデルＳ」と高級ＳＵＶ「モデルＸ」の生産を終える。工場では人型ロ