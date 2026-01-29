【すべらないカッティング定規】 価格：（18cm）495円、（40cm）1,100円 【拡大画像へ】 レイメイ藤井は、「すべらないカッティング定規」の新サイズ18cmと40cmを2月下旬に発売する。価格は18cmが495円、40cmが1,100円。 定規が滑って思い通りにカットできない……。裏面に滑り止めの特殊加工が施されており、カッター作業時の悩みやストレスを解消してくれる「すべらないカッティ