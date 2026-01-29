1月29日、リーグとして初開催となる「Bリーグドラフト2026」が都内で行われ、長崎ヴェルカが岩下准平（筑波大学）を1巡目4位で指名した。 福岡県出身で現在22歳の岩下は180センチ82キロのポイントガード。福岡大学附属大濠高校ではエースガードとして同校をウインターカップ優勝に導いた。筑波大学に進学後も3ポイントを武器に司令塔として活躍を見せていたものの、昨年の関東大学リ&#