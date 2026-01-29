ＡＢＥＪＡがこの日の取引終了後、防衛装備庁陸上装備研究所が公募した「視覚言語行動モデルの検証役務」に採択されたと発表した。 同業務は、ロボティクスや自動運転分野で研究が行われている視覚言語行動モデルについて、無人地上車両（ＵＧＶ）の自律走行ヘの適用可能性の検討を行うもので、ＡＢＥＪＡが推進するフィジカルＡＩ領域における防衛関連分野での取り組みの一環となる。なお、同件が２６年８月期業績に与える