キヤノンは２９日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算発表にあわせ、２６年１２月期の業績予想を開示。あわせて自社株買いの実施も公表した。今期の売上高は前期比３．０％増の４兆７６５０億円、最終利益は同２．７％増の３４１０億円を見込む。自社株買いは総数５４００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の６．１％）、総額２０００億円を上限とし、１月３０日から２７年１月２９日の間に実施する。 今期は医療機