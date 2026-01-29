今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、日米が協調して為替介入に踏み切るとの思惑が後退しているものの上値の重い展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５２円８０銭～１５３円６０銭。 ベッセント米財務長官は２８日、米ＣＮＢＣのインタビューで強いドル政策を維持していると強調し、ドル円相場への米国の介入についての質問には「絶対にしていない」と述べた。ただ、足もとでのドル安・円