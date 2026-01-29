チェルシーは28日、FWラヒーム・スターリングと双方合意のもと、退団することで合意したと発表した。今後はフリーの身となり、新天地を探すこととなる。1994年12月8日生まれの31歳は22-23シーズンにマンチェスター・Cからチェルシーに加入し、5年契約を締結した。初年度はプレミアリーグ28試合6得点、2年目は31試合8得点の記録を残したが、24-25シーズンに就任したエンツォ・マレスカ監督の構想外となり、アーセナルにレンタル