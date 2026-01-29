RB大宮アルディージャは29日、FWカプリーニとFW磯崎麻玖と契約を更新し、J2・J3百年構想リーグもプレーすることが決まったと発表した。昨季のJ2リーグで35試合に出場し、チーム最多の11得点を記録したカプリーニは背番号を29から11に変更。クラブを通じて、「今年もRB大宮アルディージャでプレーすることができて、すごくうれしいです。目標を達成するために全力で頑張ります。」とコメント。また昨季、大宮U18から昇格しな