¢£¶Ú¤ÎÉâ¤­½Ð¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â ¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥¿¥¤¥È¥ï¥ó¥Ô¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¸«¤»Éþ¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¡¿¶á±Æ①～② ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬Instagram¤Ç1·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¡ØNumero TOKYO¡Ê¥Ì¥á¥í¡¦¥È¥¦¥­¥ç¥¦¡Ë¡Ù3·î¹æÆÃÊÌÈÇÁý´©¤ÎÉ½»æ¤ä´ØÏ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡¢É½»æ¤ÈËÜ»ïÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ É½»æ¤Ç¤Ï¡¢¶ß¸µ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ç¥³¥ë¥Æ¸«¤»¤Î¹õ¤¤¥Ù¥í¥¢¥ï¥ó¥Ô¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢°Ï¤ß¥á¥¤¥¯¤ÇÅÐ¾ì