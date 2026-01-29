マネーフォワード [東証Ｐ] が1月29日大引け後(17:30)に業績修正を発表。26年11月期の連結最終損益を従来予想の22億円の赤字～52億円の赤字→7億円の赤字～37億円の赤字に上方修正した。 なお、12-5月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 ※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。 株探ニュース 会社側からの【修正