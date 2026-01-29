◇主演舞台「汗が目に入っただけ」の取材会女優の鈴木保奈美（59）が29日、大阪市内で主演舞台「汗が目に入っただけ」（4月3〜19日＝東京・IMMTHEATER、5月2、3日＝大阪・シアター・ドラマシティなど）の取材会を脚本・演出の冨坂友氏（40）と行った。60歳を前にぽっくり亡くなった母親・由美子（鈴木）が、自分の葬儀のやり方をめぐってもめる子どもたちと、元夫（田中要次）の騒動を霊魂となって見守る？“お葬式コメデ