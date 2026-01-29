巨人は29日、1〜3軍の春季キャンプのメンバーを発表した。メンバーは以下の通り。【1軍】＜投手＞田中将、大勢、西舘、山崎、戸郷、竹丸、ウィットリー、ハワード、田和、赤星、山城、マタ、則本、田中瑛、森田、松浦、北浦、船迫、横川、石川、ルシアーノ＜捕手＞甲斐、大城、岸田、山瀬＜内野手＞門脇、坂本、石塚、ダルベック、浦田、小浜、泉口、リチャード、荒巻、宇都宮＜外野手＞丸、松本、キャベッジ、皆川