部員減少で休部となり、19年ぶりに復活した玉名高校ラグビー部が、初優勝をかけた試合に挑みました。 【写真を見る】「監督に恩返しを」部員減で休部…OB監督が導き19年ぶりに再始動玉名高校ラグビー部 “復活後初優勝”までの軌跡 放送：2026年1月26日 坂本英貴選手（2年）「一番大きな目標は、10人制大会の県予選を1位通過、九州大会でも優勝すること」 再始動した玉高ラグビー部が、新たな歴史を刻んだ