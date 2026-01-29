ボートレースからつのG1「第72回九州地区選手権」が30日、開幕する。29日は前検が行われた。植田太一（36＝福岡）がモーター2連対率50％の32号機をゲットしたが「一緒くらいで悪くはなかったですね。回転を合わせたい」と及第点の感触だった。前節の津では10戦5勝の活躍。「（2連対率）6％のモーターでしたが出ました。からつと同じ新しいタイプのモーターなので、同じように出てくれるといいですけどね」とペラで32号機のポテ