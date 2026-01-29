2月6日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け日本時間29日、フィギュアスケート女子の坂本花織（25、シスメックス）ら日本代表選手がミラノに到着した。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催到着ロビーでは、坂本をはじめ、メダル有力のフィギュアチームが姿を現した。前回北京五輪で団体と個人で銀メダルを獲得した男子の鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）、初出場の佐藤駿（21、エー