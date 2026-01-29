台湾北部・基隆港に並ぶコンテナ＝2023年2月（ロイター＝共同）【台北共同】台湾政府が29日までに発表した2025年の貿易統計によると、輸出先に占める米国の割合は30.9％で、中国（香港を含む）の26.6％を上回り首位になった。1999年以来、26年ぶりに逆転した。台湾は中国との経済の結びつきが強かったが、習近平指導部が台湾への軍事圧力を強めていることなどを受け、中国離れが進んだ。対米輸出額は1982億ドル（約30兆円）