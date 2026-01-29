反町隆史、大森南朋、津田健次郎出演のフジテレビドラマ「ラムネモンキー」第３話が２８日に放送された。１９８８年パートで丹辺中学校映画研究部の前に体育教師・江藤（須田邦裕）が立ちはだかった。暴力教師にとりわけチェン藤巻肇（青木奏→大森南朋）が睨まれ、因縁関係に。理不尽な昭和校則で「中学生らしくない。長いな、切れ」「ガキに長髪なんか似合わないんだよ！」と髪をつかんで振り回され、これに口が達者なチェ