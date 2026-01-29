作家の竹田恒泰氏が29日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）に生出演し、政府のコメ政策に疑問を呈した。農水省は全国のスーパー約1000点のコメ5キロ当たりの価格を調査。前の週から16円値上がりして4283円で、20週連続で4000円台と高止まりが長期間続いている。そんな中、政府は昨年末に成立した補正予算で、物価高対策として2兆円の重点支援地方交付金を盛り込んだ。しかし、コメ価格の高騰