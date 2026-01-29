LPGAにおける2025年シーズンは、日本女子にとってはまさに飛躍の年となった。3月6日の「ブルーベイLPGA」で竹田麗央（りお）が初優勝を飾ると、翌月には西郷真央がメジャー大会の「シェブロン選手権」で優勝し、歓喜の“池ダイブ”を果たした。その後も日本勢の活躍が続く。岩井明愛（あきえ）・千怜（ちさと）姉妹がともに初優勝を果たすと、山下美夢有（みゆう）はメジャーの『全英女子』を含む2勝を挙げた。11月にも畑岡奈