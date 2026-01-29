1月27日、俳優の本田翼がInstagramを更新。パリで撮影された動画を公開した。2025年からフランス発のブランド「AMI PARIS（アミ パリス）」の「フレンド・オブ・ザ・ハウス」に起用されている本田は、パリで開催された2026秋冬コレクションに参加。《パリコレってなにしてるの？にお答えします》とつづり、パリ・コレクションの裏側を披露した。動画では、本田がサンドイッチを頬張りながらヘアメイクを受けたり、スチール撮