１月２５日のプロキオンＳを勝ったロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）は優先権を獲得したフェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）に参戦することが正式に決定した。鞍上は引き続き横山和生騎手。２８日、管理する四位調教師が明らかにした。また、僚馬で河津桜賞を勝って２勝目を挙げたソルパッサーレ（牝３歳、父キズナ）はチューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪