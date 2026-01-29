巨人は２９日、キャンプメンバーの振り分けを発表した。宮崎での合同自主トレに参加している１軍メンバーは発表されていたが、この日全軍の詳細を発表。昨年１０月に両股関節の手術を受けた吉川や故障明けの井上や高梨らは故障班スタート。また、ＷＢＣに出場するバルドナード、マルティネスは不参加となる。全軍の振り分けは以下の通り。【１軍】投手田中将、大勢、西舘、山崎、戸郷、竹丸、ウィットリー、ハワード、田和