２８日に放送されたテレビ東京系トークバラエティー「あちこちオードリー」（水曜・午後１１時６分）で、お笑い芸人のヒコロヒーと歌人でエッセイストの俵万智さんが出演。ヒコロヒーが執筆し、昨年「島清恋愛文学賞」を受賞した話題作「黙って喋って」の話題に。俵さんは同作を「素晴らしいよね。私勝手に応援してた」と評価し、「勝手に応援して、書評も書いて?（旧ツイッター）にポストして結構バズってね」と続けた。