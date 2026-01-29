巨人は２９日、キャンプメンバーの振り分けを発表した。宮崎での１軍合同自主トレに参加しているメンバーは発表されていたが、この日全軍の詳細を発表。１軍は４２人中１４人が新戦力で、実績を持つ中川や高卒４年目の浅野、ベテランの小林、昨季８６試合に出場した若林、昨季４番も経験した増田陸らは２軍スタートとなった。また、ＷＢＣに出場するバルドナード、マルティネスは不参加となる。全軍の振り分けは以下の通り。【