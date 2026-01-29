巨人は２９日、キャンプメンバーの振り分けを発表した。宮崎での合同自主トレに参加している１軍メンバーは発表されていたが、この日全軍の詳細を発表。１軍は則本や松本、新外国人勢など４２人中１４人の３分の１が新戦力となった。中川や浅野、若林らは２軍スタートで、昨季終了後の１０月に両股関節の手術を受けた吉川や井上、高梨らは故障班スタート。また、ＷＢＣに出場するバルドナード、マルティネスは不参加となる。全軍