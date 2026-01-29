史上初のＢリーグドラフト会議が２９日に都内で開催された。藤枝明誠高出身で、東海大のＳＧ赤間賢人（２０）が全体２位でＢ１茨城に指名を受けた。続く全体３位では、沼津中央高出身で日大のＳＧ／ＳＦ新井楽人（２２）がＢ１横浜ＢＣから指名された。ドラフトには２３チームが参加。最終的に１巡目で指名したのは６チームだけだったが、静岡県ゆかりの２選手の名前が挙がった。