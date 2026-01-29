近畿地方では、明日30日の夕方にかけて大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通への影響に十分注意してください。その後も2月3日(火)にかけては、寒気の影響で北部を中心に雪の降る所があり、厳しい寒さが続く見込みです。4日(水)は二十四節気の「立春」ですが、今年は暦通りに気温が上昇し、この頃から春の気配を感じられる日もあるでしょう。明日30日の夕方にかけて大雪積雪が急増するおそれこれから明日30日