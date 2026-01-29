静岡市の中心市街地の「人の流れ」を調べた通行量の調査結果が発表され、全体の通行量は2024年度に比べわずかに減少しました。一方で人の流れが大きく増加したポイントもありました。静岡商工会議所は、毎年11月の最終日曜日に静岡と清水の中心市街地で通行量調査をしています。2025年度は、2025年11月30日、午前10時から午後5時までの間に市街地内75地点で行われ、総通行量は39万6702人で前年に比べ0.5％減少しコロナ流行前の水準