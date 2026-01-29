日本共産党の委員長を務め、議員引退後も党の理論的支柱として影響力を持っていた不破哲三氏が、昨年12月30日に急性心不全のため亡くなった。95歳だった。【画像】「今でも屈辱で飛び起きる…」不肖・宮嶋が“共産党SP軍団”とバトルの末に激写した「決定的瞬間」を見る（全20枚）不破氏が委員長として1期目の任に当たったのは、1982年から1987年にかけての約5年間。警察のSPすら寄せ付けない「鉄の組織」のトップを、当時の週