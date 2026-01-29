財務省は２９日、企業の７割超がＡＩ（人工知能）を活用しているとの調査結果を発表した。コスト削減などの効果を挙げる企業が多かった一方、売り上げ増につながったとの回答は１割に満たなかった。調査は全国の企業１１０３社を対象に昨年１２月上旬〜今年１月上旬に行った。ＡＩを現在活用していると回答した企業は８３１社（７５・３％）だった。約５年前に活用していたと回答した企業は１２４社（１１・２％）にとどまり、