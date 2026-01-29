陸上自衛隊新発田駐屯地は29日、第30普通科連隊・陸士長の男性（20）の懲戒免職処分を発表しました。陸上自衛隊などによると、1月29日付けで免職処分を受けた男性は去年8月、新潟駅周辺の店舗で酒に酔って眠っていた知り合いの当時10代の女性に性的暴行を加え、男性の友人らがその様子を携帯電話で撮影していました。男性は高校時代の同級生2人と犯行に及んでいました。当時、警察は被害女性からの相談を受け、その後防犯カメラを