瀬戸内地方は、寒気や湿った空気の影響で雲が広がり、雪や雨の降っているところがあります。夜もおおむね曇りでしょう。岡山県北部では雪の降るところがあり、雷を伴うおそれがあります。 30日も雲がかかりやすく、中国山地沿いを中心に雪が降る見込みです。朝の最低気温は岡山で0度、津山でマイナス1度、高松で3度でしょう。29日朝と同じくらいかやや高い気温になります。日中の最高気温は岡山で7度、津山で5度、高松で8度の予想