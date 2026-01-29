ハンバーガーチェーン『バーガーキング』は、大人気シリーズから新メニューを発売する。2026年1月30日から売り出されるのは、「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」と「チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」の2商品。本格グルメバーガーともいわれる”ビッグマウス”はいったいどんな味わいなのか。”冬限定”のビッグマウス、でかくてうまい！2026年1月30日発売”ビッグマウス”は、大きな口でかぶりついて