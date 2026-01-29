Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦µÆÀî¤Î¥Ó¥¢¥Ð¡¼¡õ½ñÅ¹¡Øsabo beer bar¡õbookstore¡Ù¤Ç¤¹¡£Áª½ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¥¢¥Ê¥­¥º¥à¡É¥Ó¡¼¥ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡©¤´Â¸ÃÎ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£½ñÅ¹·Ð±Ä¤Ï¸·¤·¤¤´Ä¶­¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»æ¤ÎÇÞÂÎ¤ÏÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ë¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ÏWeb¤ËÂç¤­¤¯ÂæÆ¬¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡ÈËÜ¡É¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÊýË¡¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ËËÜ¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤ë¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£