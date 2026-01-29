部屋の中でも重ね着をしてしまいがちなこの季節。ガスコンロの火が服に燃え移る「着衣着火」に注意です。製品の安全調査などを行う「ＮＩＴＥ＝独立行政法人製品評価技術基盤機構」が会見を行い、この時季に多いガスコンロの事故について注意を呼びかけました。（ＮＩＴＥ・製品安全広報課清水与也さん）「冬は重ね着などで衣服が厚くなるため、衣服の加熱や着火に気付きにくくなります」火が衣服に燃え移る「着衣着火」。