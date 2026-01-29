２９年前に船で密航か。不法滞在の疑いで中国籍の女が逮捕されました。出入国管理法違反などの疑いで逮捕されたのは、神戸市中央区に住む中国籍の無職、周瑞玲容疑者（６２）です。警察によりますと周容疑者は２０００年以降、日本に不法に滞在した疑いがもたれています。事件が発覚したきっかけは、自転車による「信号無視」でした。２８日、神戸市中央区の交差点で、周容疑者が信号を無視する光景を警察官が目撃。声をか