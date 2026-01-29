いよいよ来週開幕するミラノ・コルティナオリンピック。カーリング女子日本代表「フォルティウス」の吉村紗也香選手が、母校で「金メダル獲得」を誓いました。１月２９日午後、札幌市清田区の札幌国際大学で開かれた壮行会に出席した、カーリング女子日本代表の吉村紗也香選手。フリースタイルスキー男子モーグル代表の島川拓也選手とともに、母校の後輩たちから激励の花束や寄せ書きのメッセӦ