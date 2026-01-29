やり直しの裁判で無罪となった元看護助手の女性が国に賠償を求めている裁判。控訴審がきょう、始まりました。滋賀県東近江市の湖東記念病院で看護助手として働いていた西山美香さん（４６）は２００３年、入院患者を殺害したとして懲役１２年の刑で服役しましたが、再審＝やり直しの裁判で無罪が確定しました。その後、西山さんは国と滋賀県に対し、損害賠償を求めて提訴。去年７月、大津地裁は警察の捜査の違法性を認め、県