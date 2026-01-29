»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÈ¯¸À¤Ç»þ¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¥¢¥í¥ó¥½(C)Getty Imagesº£µ¨¤«¤é¥Û¥ó¥À¤È¿·¤¿¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ó¤À¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¶á¹Ù¤Î¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¡¦¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëF1¤ÎÂè1²ó¸ø¼°¥Æ¥¹¥È5Æü´Ö¤Î¤¦¤ÁÁ°È¾3Æü´Ö¤ò·çÀÊ¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤È¤â·×3Æü¤ÎÁö¹Ô¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î29Æü¤ÈÆ±30Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀ¤ë¤¤ÀÄ¿§¤¬´ðÄ´¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Îº£µ¨·¿¼Ö¡ÖRB22