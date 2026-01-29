石川県は今年度の第2次2月補正予算案を発表し、記録的な大雪に伴い、過去最高額50億円の除雪費用を計上しました。石川県金沢市では25日、5年ぶりに積雪が60センチを超えるなど、記録的な大雪となりました。このため、石川県は除雪費用として、当初予算と合わせて過去最高額となる50億円の除雪費用を計上しました。一方、今年度の税収が当初の想定を上回ったため、41億円分の財政調整基金の切り崩しを取りやめ、財政の健全化を図り