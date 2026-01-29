大阪府吹田市の幼稚園に侵入し現行犯逮捕された男が、新たに逮捕監禁傷害の疑いで送検されました。建造物侵入と逮捕監禁傷害の疑いで送検された住居・職業不詳の松本勇樹容疑者（３４）は、今月２７日、吹田市の関西大学幼稚園に無断で侵入し約１５分間にわたり女性職員を羽交い絞めにして部屋から脱出できないよう不法に監禁し、左手などにケガをさせた疑いが持たれています。女性職員は軽傷で、園児らにケガはありませんで