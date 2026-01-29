30日（金）は冬型の気圧配置が強まり、上空に強い寒気が流れ込む見込みです。そのため、山陰から北の日本海側を中心に雪が降り、降雪の強まる所もあるでしょう。特に近畿北部から東北にかけては積雪が増加し、大雪となる所もある見込みです。風が強まってふぶく所もあるでしょう。大雪に注意・警戒し、着雪やなだれにも注意してください。北陸では大雪や路面凍結による交通障害に警戒が必要です。太平洋側は広い範囲で晴れますが、