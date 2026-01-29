北京を訪問中のイギリスのスターマー首相は習近平国家主席と会談し、経済分野などでの協力関係を強化する方針で一致しました。イギリス首相の訪中は8年ぶりで、両国の関係改善を印象づけた形です。中国習近平 国家主席「（両国は）世界の平和と安定の維持においても、両国の経済と人々の生活の促進においても、対話と協力を強化する必要がある」中国外務省の発表によりますと、会談で習主席は、アメリカのトランプ政権を念